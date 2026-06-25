Aangepaste tijden voor weekmarkten gemeente Meierijstad door warmte

De weekmarkten in Sint-Oedenrode, Erp en Schijndel hebben dit weekend aangepaste tijden door de aanhoudende warmte.

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Vanwege de hoge temperaturen zijn er wijzigingen in de openingstijden van enkele weekmarkten in de regio. Dit geldt voor de markten op vrijdag en zaterdag.

De weekmarkt in Sint-Oedenrode blijft vrijdag volgens het normale schema geopend, maar sluit eerder dan gebruikelijk, namelijk om 12.30 uur. De weekmarkt in Erp zal vrijdag helemaal niet plaatsvinden.

Wijzigingen op zaterdag

Op zaterdag is er ook een aanpassing in Schijndel. De weekmarkt daar sluit maximaal twee uur eerder dan normaal, om 14.00 uur in plaats van 16.00 uur.

De aangepaste tijden zijn bedoeld om bezoekers en marktkooplui te ontzien tijdens de warme dagen. Voor verdere vragen over specifieke markten kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente.