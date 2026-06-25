Man zwaargewond bij ongeluk op A59 bij Den Bosch, traumaheli opgeroepen

Een man uit Vinkeveen is donderdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen op de snelweg A59 vanuit Waalwijk. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Empel. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig en er is een traumahelikopter op de snelweg geland.

Het ongeluk gebeurde rond half vijf 's middags. Een vrachtwagen reed op een bestelbusje in de file. De bestelbus botste op de auto's voor zich en kwam tegen de vangrail tot stilstand. Vijf andere auto's raakten ook betrokken bij het ongeluk.

De man uit het bestelbusje raakte zwaargewond. Een traumahelikopter werd opgeroepen en de man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De andere inzittenden van de betrokken auto's zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De beschadigde vrachtwagen, bestelbus en auto's moeten nog worden weggetakeld.

Snelweg dicht

De snelweg werd vanwege het ongeluk afgesloten. Om vijf uur is de nog deels dicht tussen Den Bosch-Maasport en knooppunt Empel. Eén rijstrook is weer open. De verbindingsweg vanuit Waalwijk (A59) richting Utrecht (A2) is nog wel dicht. Het verkeer dat richting Utrecht gaat, kan vanaf knooppunt Hooipolder omrijden via Tilburg (A27, A58, A65, A2).

Rijkswaterstaat laat weten dat weggebruikers rond zes uur nog zo'n twintig minuten vertraging hebben. "De bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. We verwachten de rijstroken rond 18.30 uur vrij te geven."