Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Steenbergen

Op woensdag 1 juli houdt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een vergadering in het gemeentehuis van Steenbergen. Tijdens de bijeenkomst worden vier bouwplannen besproken.

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De vergadering begint om half twee ’s middags en vindt plaats in het gemeentehuis aan Buiten de Veste 1. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt plannen op hun ruimtelijke en esthetische kwaliteiten.

Op de agenda staan vier projecten. Het eerste betreft een inbreidingslocatie voor woningen aan de Nieuw-Vossemeersedijk 1 in Nieuw-Vossemeer. Daarnaast wordt een voorstel besproken voor het vervangen van een dakkapel op een woning aan de Steenbergseweg 53 in Dinteloord.

Ook plannen voor uitbreiding

Verder behandelt de commissie het uitbreiden van een werktuigenberging aan de Kruislandsedijk 1a in Steenbergen. Tot slot komt het plaatsen van een e-boiler in een zomerketelhuis aan de Noordzeedijk 113 in Dinteloord aan bod.

Geïnteresseerden kunnen de vergadering bijwonen in het gemeentehuis van Steenbergen.