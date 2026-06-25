Gemeenteraad Boxtel bespreekt plannen en financiën

Op dinsdag 7 juli vergadert de gemeenteraad van Boxtel over de voortgang en financiële situatie van de gemeente. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds in de raadzaal van het gemeentehuis.

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De vergadering staat in het teken van de Planning & Control-cyclus, een jaarlijks proces waarin beleid en uitvoering worden geëvalueerd en bijgestuurd. Onderwerpen zoals de begroting van 2027, het jaarverslag en de jaarrekening van 2025 komen aan bod. Ook bespreekt de raad de eerste bestuursrapportage van 2026, waarin financiële en beleidsmatige ontwikkelingen worden bijgewerkt.

Een ander belangrijk agendapunt is het verduurzamen en herinrichten van het gemeentehuis. Daarbij worden delen aangepakt die bij de eerdere verbouwing in 2014 en 2015 niet zijn meegenomen. Zo wil de gemeente het gebouw toekomstbestendig maken.

Vergadering volgen

De vergadering is openbaar en kan worden bijgewoond vanaf de publieke tribune. Daarnaast wordt de bijeenkomst live uitgezonden via de website van de gemeente. Op de dag zelf is daar een link beschikbaar om de uitzending te volgen.

Inwoners die willen inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan, moeten zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffier. Meer informatie over de agenda en bijlagen is te vinden via de website van de gemeente Boxtel.