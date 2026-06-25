Scholen sluiten deuren vanwege extreme hitte en code rood

Een heleboel scholen in Brabant sluiten vrijdag hun deuren nadat het KNMI code rood heeft afgegeven. Het gaat om middelbare en basisscholen. Ouders en leerlingen worden donderdag per mail geïnformeerd. Voor leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch betekent het dat hun toetsen een weekje worden uitgesteld.

De toetsen die vrijdag gepland stonden, gaan hierdoor niet door. Leerlingen krijgen vrijdag in de loop van de dag informatie over wanneer zij hun toetsen moeten inhalen.

"Vanwege de extreme temperaturen die morgen worden verwacht, heeft de schoolleiding besloten de school vrijdag te sluiten", schrijft de rector van het Stedelijk Gymnasium.

Ook het Kempenhorst College in Oirschot sluit vrijdag de deuren. "Onze school blijft de gehele dag gesloten. De gebouwen zullen ook dicht blijven", staat in een mail.

"We begrijpen dat deze maatregel een forse impact heeft op alle betrokkenen. De gezondheid van leerlingen en medewerkers heeft in dit geval echter voorrang."

Basisscholen ook dicht

De ene na de andere basisschool in Brabant besluit donderdagmiddag ook dat de lessen vrijdag niet doorgaan. Meerdere basisscholen in de gemeente Drimmelen hebben ouders en verzorgers al op de hoogte gebracht.

De Lage Weide in Made heeft iedereen ook geïnformeerd dat de deuren vrijdag gesloten blijven. Ook alle openbare basisscholen in Helmond blijven dicht.

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