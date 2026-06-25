Tech United Eindhoven strijdt met voetbalrobots op WK in Zuid-Korea

Het Eindhovense robotvoetbalteam Tech United reist deze maand naar Zuid-Korea voor de RoboCup. Ze nemen zowel hun rijdende kampioensrobots als nieuwe mensachtige modellen mee.

Gevonden voor jou

Tech United Eindhoven hoopt eind juni in de Zuid-Koreaanse havenstad Incheon opnieuw te schitteren op de RoboCup, het wereldkampioenschap robotvoetbal. Het team neemt twee soorten robots mee: de vertrouwde rijdende pionvormige robots waarmee ze al acht keer wereldkampioen werden, en een trio nieuwe mensachtige robots dat nog volop in ontwikkeling is.

Vorig jaar deed Tech United voor het eerst mee met de humanoids, tijdens een toernooi in China. Door technische problemen, zoals een verstoord kompas door een magnetisch veld, kwam het team niet verder dan de voorronde. Inmiddels is de techniek aangepast en gebruiken de nieuwe robots geen kompas meer.

Van wieltjes naar humanoids

De rijdende robots blijven voorlopig onverslaanbaar, met slimme camera’s en krachtige grijpers voor optimale controle. Toch verschuift de focus binnen het robotvoetbal naar de mensachtige modellen. Deze robots, die niet specifiek voor voetbal zijn ontworpen, kunnen in de toekomst breder worden ingezet. Vanaf 2027 verdwijnt de klasse van de rijdende robots zelfs helemaal.

De overstap naar humanoids brengt uitdagingen met zich mee. Deze robots, die lijken op mensen en slechts twee camera’s hebben, maken soms chaotische bewegingen en vallen sneller om. Het Eindhovense team probeert hun bekende tactieken van positiespel en samenwerking toe te passen, maar dat brengt risico’s met zich mee.

Finale zonder reserves

Tech United reist met een kleine selectie van drie humanoids naar Zuid-Korea, zonder reserves. Mocht een robot uitvallen, zijn er wel vervangende modellen van de fabrikant aanwezig. Het toernooi begint op 30 juni en de finale staat gepland op 5 juli. Naast voetbalwedstrijden is de RoboCup ook een plek waar teams wereldwijd hun technische kennis delen en robots nieuwe vaardigheden leren.

Met namen als ‘Motoradonna’ en ‘Robonaldo’ blijft de humor in het Eindhovense team groot. Het 18-koppige team kijkt uit naar een spannend toernooi en hoopt de robotica opnieuw een stap vooruit te brengen.