Honing uit de schoorsteen en nieuw shirt van PSV: dit gebeurde vandaag

Bij Carolien druppelde er honing van het dak, het blijft tropisch warm en PSV presenteert een derde shirt gekozen door fans. Deze vier verhalen moet je donderdag gelezen hebben.

Carolien uit Oosteind zag woensdag twee straaltjes druppelen vanaf haar schoorsteen en dacht eerst aan een lekkage. Haar man proefde en ontdekte dat het honing was, afkomstig van bijen die daar mogelijk al lange tijd in de schoorsteen zitten. Door de extreme warmte werd de honing vloeibaar en druppelde het naar beneden. Een bevriende imker vertelde dat hij dit fenomeen nog nooit eerder had meegemaakt. Lees hier haar verhaal.

Brabant beleeft recordwarme dagen met tropische temperaturen tot mogelijk 40 graden vrijdag. In de nacht van woensdag op donderdag werd het niet kouder dan 22 graden, een nieuw record. Zaterdag volgt mogelijk verkoeling door onweersbuien, en maandag daalt de temperatuur naar normale waarden van 21 tot 24 graden. Tot die tijd blijven de nachten plakkerig met temperaturen ver boven de 22 graden. Check het verhaal hier.

Lees ook Het blijft tropisch warm, maar verkoeling is in aantocht

Er is ook sportnieuws. PSV presenteerde donderdag het nieuwe derde shirt voor volgend seizoen, een zwartblauw ontwerp dat is gekozen door de fans zelf. Het shirt van ontwerper Dirk van Gaal uit Heeze zit vol verwijzingen naar de geschiedenis van PSV, Philips, de Brabantse vlag en het logo van Eindhoven. Het shirt werd in tegenstelling tot het omstreden roze uitshirt positief ontvangen. Hier lees je het hele verhaal.

De extreme hitte kan ook gevaarlijk zijn voor huisdieren, waarschuwt Stichting DierenLot. Dieren zoals honden, katten, konijnen en vogels kunnen moeilijk warmte kwijtraken en lopen risico op oververhitting. Signalen zijn hijgen, sloom gedrag, overmatig kwijlen en warm aanvoelen. Bij vermoeden van oververhitting moet je het dier direct naar een koele plek brengen en voorzichtig afkoelen met lauw water. Lees hier het verhaal.