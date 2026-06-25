Nepagenten actief: Laarbeek waarschuwt inwoners

In Laarbeek zijn nepagenten actief die waardevolle spullen proberen te stelen. Ze bellen inwoners op en vragen om sieraden, pinpassen, geld of andere bezittingen af te geven.

Gevonden voor jou

De oplichters doen zich telefonisch voor als politieagent en beweren dat er een veiligheidsrisico is. Onder het mom van een onderzoek vragen ze om persoonlijke spullen of bankgegevens. Volgens de gemeente Laarbeek zal een echte agent dit nooit doen via de telefoon of aan de deur.

Wees alert

De gemeente roept inwoners op om alert te blijven en geen waardevolle spullen af te geven. Ook wordt geadviseerd om nooit persoonlijke gegevens of bankinformatie te delen. Als iemand zich als agent voordoet, kun je vragen om een legitimatiebewijs.

Bij twijfel wordt aangeraden de deur te sluiten en direct contact op te nemen met de politie. Het nummer voor spoedeisende situaties is 112. Voor minder dringende meldingen kun je bellen naar 0900-8844.

Waarschuw je omgeving

De gemeente benadrukt dat het belangrijk is om anderen in je omgeving te waarschuwen voor deze praktijken. Zo kunnen meer mensen voorkomen dat ze slachtoffer worden. Blijf alert en meld verdachte situaties direct bij de politie.