Tilburgs ijshockeytalent Donny van Belkom klaar voor doorbraak

Het Tilburgse ijshockeyteam Trappers ziet toekomst in Donny van Belkom. Het 18-jarige talent heeft zijn doorbraak al ingezet en lijkt klaar voor een grotere rol in het komende seizoen.

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De Tilburg Trappers hebben een veelbelovend ijshockeytalent in huis. Donny van Belkom, geboren op 21 oktober 2007, begon op vierjarige leeftijd met ijshockey en doorliep de volledige jeugdopleiding in Tilburg. Zijn ontwikkeling kreeg een impuls toen hij in 2023-2024 naar het internaat van Krefelder EV 1981 in Duitsland vertrok, waar hij speelde voor de U17-selectie.

In 2024 keerde Van Belkom terug naar Tilburg en maakte hij al snel indruk. Op 19 september dat jaar debuteerde hij in de Oberliga Nord tijdens een wedstrijd tegen Herne, die de Trappers met 4-2 wonnen. Slechts tien dagen later scoorde hij zijn eerste doelpunt op dit niveau in een thuiswedstrijd tegen Hannover Scorpions. Tilburg won dat duel met 5-3.

Meer ervaring in de Oberliga

Het afgelopen seizoen maakte Donny al voorzichtig kennis met het hoge niveau van de Oberliga. Nu, een jaar later, is hij sterker en meer ervaren, en klaar om een grotere rol te vervullen binnen het team. Zijn ontwikkeling is een bevestiging van het belang van de jeugdopleiding in Tilburg.

Met Van Belkom op het ijs ziet de toekomst van de Tilburgse Trappers er rooskleurig uit. Het 18-jarige talent lijkt klaar om zijn stempel te drukken op het komende ijshockeyseizoen.