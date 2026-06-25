Code rood: Oss waarschuwt voor extreme hitte

De gemeente Oss heeft code rood afgekondigd vanwege de extreme hitte. Inwoners worden opgeroepen alert te zijn en maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Blijf uit de zon, drink voldoende en zorg goed voor elkaar.

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Vanwege de hittegolf sluit Oss aan bij de landelijke waarschuwingen en neemt extra maatregelen. Burgemeester Froukje de Jonge benadrukt dat de situatie serieus is. Niet alleen kwetsbare groepen, maar ook gezonde mensen kunnen gezondheidsklachten krijgen door de hitte.

De gemeente geeft inwoners praktische adviezen om klachten te voorkomen. Zo wordt aangeraden om iedere uur een glas water te drinken, ook als je geen dorst hebt, en zoveel mogelijk de zon te vermijden. Daarnaast is het belangrijk om plekken op te zoeken waar het koel genoeg is en om anderen te helpen, bijvoorbeeld door extra water mee te nemen.

Kwetsbare groepen

Oss vraagt extra aandacht voor mensen die meer risico lopen tijdens deze warme dagen. Denk hierbij aan ouderen, mensen met gezondheidsproblemen en dak- en thuislozen. Voor deze laatste groep biedt het Verdihuis verkoeling en water bij hun inloopvoorziening, de Pitstop.

Evenementen en advies

De gemeente wacht op advies van de veiligheidsregio over geplande evenementen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal de gemeente dit communiceren via hun eigen kanalen.

Met deze maatregelen hoopt Oss de impact van de hitte zoveel mogelijk te beperken en haar inwoners veilig en gezond te houden.