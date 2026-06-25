FC Tilburg 1 start voorbereiding op nieuw seizoen

FC Tilburg 1 begint op zondag 2 augustus met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De selectie werkt aan fitheid en samenspel met trainingen en oefenwedstrijden. Eind augustus start het bekertoernooi en op zondag 20 september staat de eerste competitiewedstrijd gepland.

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De selectie van FC Tilburg 1 maakt zich op voor het seizoen 2026/2027. De voorbereiding begint op zondag 2 augustus, gevolgd door de eerste veldtraining op donderdag 6 augustus om acht uur ’s avonds. Tijdens deze periode traint het team meerdere keren per week om optimaal voorbereid te zijn.

Naast trainingen speelt FC Tilburg 1 verschillende oefenwedstrijden. De eerste is op zaterdag 15 augustus om half drie tegen OVC, gevolgd door wedstrijden tegen Audacia, Tongerle en Zigo. Een extra oefenwedstrijd op eigen veld staat voor september gepland, maar de exacte datum en tijd worden nog bekendgemaakt.

Belangrijke momenten

Eind augustus begint het bekertoernooi, waarin FC Tilburg 1 drie wedstrijden speelt. De eerste bekerwedstrijd vindt plaats op zondag 30 augustus om half drie. Dit toernooi helpt de selectie om verder te bouwen aan automatismen en wedstrijdritme.

Op vrijdag 11 september viert de club een bijzondere mijlpaal: de opening van het nieuwe clubgebouw. Het team is hierbij aanwezig en markeert samen met supporters deze feestelijke gebeurtenis.

De voorbereiding wordt afgesloten met de eerste competitiewedstrijd op zondag 20 september om half drie. FC Tilburg 1 werkt er hard aan om goed voorbereid aan de start van het seizoen te verschijnen.