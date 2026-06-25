PVV na Rucphen ook in Steenbergen in de coalitie

De PVV komt in Steenbergen in het college van burgemeester en wethouders. Daar heeft de lokale afdeling van de partij van Geert Wilders een coalitieakkoord gesloten met de Volkspartij en de VVD. Komende woensdag wordt het akkoord gepresenteerd, zegt de gemeente.

Donderdag 2 juli worden de wethouders geïnstalleerd. Vorige maand was Rucphen de eerste gemeente van Nederland waar de PVV is gaan meebesturen. Wesley Tack werd in mei beëdigd als PVV-wethouder.

In Steenbergen duurde het wat langer omdat de eerste formatiepoging klapte nadat De Volkspartij de stekker uit de onderhandelingen trok. Het vertrouwen tussen De Volkspartij, VVD en PVV zou ontbreken, terwijl ze het al wel eens waren op de hoofdlijnen. Volgens De Volkspartij zou de PVV een lastige houding hebben gehad en zou ze de asielportefeuille hebben geweigerd.

Sinds deze week zit de PVV ook in het Groningse Pekela in de coalitie, samen met de SP en het CDA.