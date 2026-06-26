WK-sprookje Curaçao is voorbij maar: 'We komen terug'

Het WK-sprookje van Curaçao is ten einde, maar dat maakt de fans niet uit. In Tilburg, waar donderdagnacht na de 2-0 nederlaag tegen Ivoorkust de trots overheerste. "Waar je ook vandaan komt, iedereen stond achter Curaçao", zag de Tilburgse ondernemer Michael Cornelia.

Cornelia, eigenaar van horecagelegenheid Lokaal Zeven in het Tilburgse centrum, heeft een Curaçaose achtergrond. Als ondernemer wilde hij iets doen om mensen uit Curaçao en andere nationaliteiten bij elkaar te brengen voor een WK-wedstrijd. Dat resulteerde donderdag in een vol terras, waarbij de zwembadjes, palmbomen, koude biertjes, muziek en hoge temperaturen zorgden voor een heuse Curaçao-vibe.

"We zijn zo ontzettend trots op de jongens. Zo'n klein eilandje en dan op het WK voetbal, het is ongelofelijk", zegt Cornelia. "Wat mij opvalt, is dat iedereen fan is van Curaçao. Dat we niet hebben gewonnen maakt niet uit, we hebben er met z'n allen een groot feest van gemaakt."

Chantal uit Tilburg krijgt van een vriendin schmink op haar gezicht, uiteraard in de kleuren van Curaçao. Ook bij haar overheerst vooral een trots gevoel. "Dat we al zo ver zijn gekomen door naar het WK te gaan, is al een overwinning. Ons eiland op zo'n groot toernooi, het is geweldig."

Vanuit het tropische eiland kwam Sherdy op familiebezoek in Tilburg. Ze zag met eigen ogen hoe het WK enorm leeft op Curaçao en merkte dat de gekte rondom de nationale ploeg er ook in Nederland was. "Iedereen in de wereld kent ineens ons eiland, en dat terwijl we de kleinste van alle landen ooit zijn. We hebben een magistrale goal gemaakt tegen Duitsland en een punt gepakt tegen Ecuador, we zijn als fans heel erg blij."