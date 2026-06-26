Navigatie overslaan
Ontdek

Brand verwoest lunchcafé in Goirle, tientallen appartementen ontruimd

Vandaag om 05:12 • Aangepast vandaag om 06:54
De schade aan het lunchcafé in Goirle is aanzienlijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De schade aan het lunchcafé in Goirle is aanzienlijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Lunchcafé Koffiebakkers in het centrum van Goirle is donderdagnacht door brand verwoest. Tientallen appartementen in de buurt werden door de brandweer ontruimd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het vuur werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt. De brand zou ontstaan zijn tegen de gevel van de zaak. 

Toen de brandweer aankwam, had een paar meter verderop ook een prullenbak vlam gevat. Of er een verband is tussen beide branden, wordt onderzocht.

De schade aan de winkel is groot. De eigenaar stond midden in de nacht geëmotioneerd te kijken naar de schade.

De bewoners van de ontruimde appartementen, vooral mensen op leeftijd, werden opgevangen. Zij kregen water en onderdak in het gemeentehuis. Wanneer zij terug naar huis mogen, was vrijdagochtend vroeg nog onduidelijk. 

  • De brand in het lunchcafé in Goirle werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    De brand in het lunchcafé in Goirle werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De brandweer rukte massaal uit vanwege de brand in Goirle (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De brand in Goirle trok veel bekijks (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Tientallen appartementen werden vanwege de brand in Goirle ontruimd (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.