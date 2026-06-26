Brand verwoest lunchcafé in Goirle, tientallen appartementen ontruimd

Lunchcafé Koffiebakkers in het centrum van Goirle is donderdagnacht door brand verwoest. Tientallen appartementen in de buurt werden door de brandweer ontruimd.

Het vuur werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt. De brand zou ontstaan zijn tegen de gevel van de zaak.

Toen de brandweer aankwam, had een paar meter verderop ook een prullenbak vlam gevat. Of er een verband is tussen beide branden, wordt onderzocht.

De schade aan de winkel is groot. De eigenaar stond midden in de nacht geëmotioneerd te kijken naar de schade.

De bewoners van de ontruimde appartementen, vooral mensen op leeftijd, werden opgevangen. Zij kregen water en onderdak in het gemeentehuis. Wanneer zij terug naar huis mogen, was vrijdagochtend vroeg nog onduidelijk.