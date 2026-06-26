Aldi-supermarkt Oosterhout staat blank door gesprongen leiding

De Aldi-supermarkt aan de Zandheuvel in Oosterhout stond donderdagavond blank. Het water gutste rond kwart voor elf uit het plafond. De oorzaak bleek een gesprongen leiding.

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De brandweer ging samen met de sleutelhouder de zaak in. Nadat de brandweer had afgesloten kon worden begonnen met het leegpompen van de vriezers.

Daarnaast gingen meerdere brandweerlieden met bezems en trekkers aan de slag om zoveel mogelijk water naar buiten te krijgen. Hoeveel schade de supermarkt heeft opgelopen, wordt uitgezocht.