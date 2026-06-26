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Waterleiding springt, Aldi-supermarkt Oosterhout komt blank te staan

Vandaag om 05:28 • Aangepast vandaag om 09:55

De Aldi-supermarkt aan de Zandheuvel in Oosterhout stond donderdagavond blank. Het water gutste rond kwart voor elf uit het plafond. De oorzaak bleek een gesprongen leiding. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer ging samen met de sleutelhouder de zaak in. Nadat de brandweer had afgesloten kon worden begonnen met het leegpompen van de vriezers.

Daarnaast gingen meerdere brandweerlieden met bezems en trekkers aan de slag om zoveel mogelijk water naar buiten te krijgen.

Hoeveel schade de supermarkt heeft opgelopen, wordt uitgezocht.

  • De gesprongen waterleiding werd rond kwart voor elf ontdekt (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    De gesprongen waterleiding werd rond kwart voor elf ontdekt (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Het weg krijgen van het water was een flinke klus (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • De Aldi-supermarkt aan de Zandheuvel in Oosterhout stond donderdagavond blank (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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