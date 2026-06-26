Arrestatie na dollemansrit door Geldrop: 'Had fataal kunnen aflopen'

Drie mensen zijn donderdagavond gevlucht na een dollemansrit in een auto door Geldrop. In de Laan der vier Heemskinderen reed de bestuurder rond kwart voor tien, na een korte achtervolging, ineens het fietspad op.

Volgens een agent was het een geluk dat daar toen niemand fietste, omdat het anders fataal had kunnen aflopen.

De agenten konden uiteindelijk een van de drie betrokkenen, die een fles in zijn handen had, arresteren. Deze vond het nodig de agenten te beledigen. Hij weigerde ook te luisteren naar de agenten, waarop zij gepast geweld moesten gebruiken.

Auto in beslag genomen

"Het blijft bijzonder dat er mensen zijn die het kennelijk normaal vinden om beledigingen naar onze hoofden te slingeren en totaal niet stilstaan wat de consequenties kunnen zijn", reageert de agent op Instagram. "De man heeft later alsnog zijn excuses aangeboden."

Hij kreeg drie bekeuringen, vanwege het autorijden op een fietspad (190 euro), het niet dragen van een gordel (190) en het negeren van een stopteken van de politie. "Dit laatste loopt onder deze omstandigheden al gauw op richting de zeshonderd tot negenhonderd euro."

De andere twee inzittenden van de auto zijn niet teruggevonden. De auto waarin de drie zaten, is in beslag genomen.