Oranje sluit poulefase WK af met zege, maar keeper Verbruggen baalt

Het Nederlands elftal heeft de poulefase van het WK voetbal donderdagnacht afgesloten met een 3-1 zege op Tunesië. Daardoor eindigt Nederland als eerste in de groep. In de eerste knock-outronde wacht nu Marokko.

Ondanks de ruime zege was de Bredase doelman Bart Verbruggen na afloop van de wedstrijd niet te spreken dat hij ook in de derde en laatste groepswedstrijd een doelpunt moest incasseren. Ook tegen Japan (2-2) en Zweden (5-1 winst) wist Oranje de nul niet te houden. "Dat is wel frustrerend, een smetje op de zege van vandaag. We moeten nog even goed kijken waar het fout ging", zei Verbruggen over het doelpunt van Hazem Mastouri, die in de beginfase van de tweede helft raak kopte uit een hoekschop. De Tunesiër troefde verdediger Jan Paul van Hecke en middenvelder Tijjani Reijnders af.

"Natuurlijk moet het besproken, aangekaart en geanalyseerd worden. Hier moeten we beter in worden", benadrukte Verbruggen, die ook tegen Japan een doelpunt incasseerde uit een hoekschop. Al keek de doelman over het geheel positief terug op de groepsfase. "We zijn als eerste geëindigd en hebben tien keer gescoord. Hier mogen we vanavond wel even gaan genieten, daarna kijken we naar het komende duel met Marokko."

Virgil van Dijk juicht na de groepswinst op het WK voetbal (foto: ANP 2026/Juan Mabromata).