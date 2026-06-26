Zwembad De Dolfijn en milieustraat Best dicht door extreme hitte

Zwembad De Dolfijn en de milieustraat in Best blijven vrijdag 26 juni gesloten door code rood vanwege de extreme hitte. De gemeente wil hiermee bezoekers en medewerkers beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

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De sluiting van zwembad De Dolfijn en de milieustraat is een reactie op de uitzonderlijk hoge temperaturen die vrijdag worden verwacht. Code rood is afgekondigd, wat betekent dat de situatie gevaarlijk kan zijn, vooral voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen die buiten actief zijn.

De gemeente heeft besloten deze locaties uit voorzorg te sluiten om gezondheidsklachten te voorkomen. Ook elders in het land nemen organisaties vergelijkbare maatregelen en blijven deuren tijdelijk dicht.

Gezondheidsrisico's

Extreme hitte kan leiden tot uitdroging, oververhitting en andere klachten. Vooral kwetsbare personen moeten extra opletten. De gemeente roept inwoners op om voldoende water te drinken, verkoeling te zoeken en zware lichamelijke inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden.

De gemeente benadrukt het belang van zorg voor elkaar, vooral voor jonge kinderen, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. De sluiting van het zwembad en de milieustraat is bedoeld om dergelijke risico’s te minimaliseren.