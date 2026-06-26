Financiële vergoeding als je het stroomnet ontlast tijdens piekuren

Huishoudens in onze provincie, Gelderland, Utrecht en delen van de Flevopolder kunnen een financiële vergoeding krijgen als ze het elektriciteitsnet in hun wijk ontlasten tijdens piekuren. Dat maken de regionale netbeheerders Enexis, Liander en Stedin en de energieleveranciers Eneco, Essent, Vattenfall, Frank Energie en Zonneplan vrijdag bekend.

Redactie Geschreven door

De energiebedrijven denken het net vooral te kunnen ontlasten door het 'slim aansturen' van laadpalen, thuisbatterijen en hybride warmtepompen. Daarbij zorgt de leverancier bijvoorbeeld dat stroom van thuisbatterijen van huishoudens het net op gaat op momenten dat dit nodig is. Daarbij kan het laden van elektrische auto's geautomatiseerd uitgesteld worden op piekmomenten en bijvoorbeeld 's nachts geladen worden, wanneer er weinig vraag naar stroom is. De financiële vergoedingen die hier tegenover staan, verschillen per leverancier. De drukte op het elektriciteitsnet is in de winter het grootst, vooral tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds, als veel mensen hun huis elektrisch verwarmen, hun auto opladen of elektrisch koken. Op veel plekken kan het net die drukte niet meer aan.