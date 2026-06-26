Financiële vergoeding als je het stroomnet ontlast tijdens piekuren
Huishoudens in onze provincie, Gelderland, Utrecht en delen van de Flevopolder kunnen een financiële vergoeding krijgen als ze het elektriciteitsnet in hun wijk ontlasten tijdens piekuren. Dat maken de regionale netbeheerders Enexis, Liander en Stedin en de energieleveranciers Eneco, Essent, Vattenfall, Frank Energie en Zonneplan vrijdag bekend.
De energiebedrijven denken het net vooral te kunnen ontlasten door het 'slim aansturen' van laadpalen, thuisbatterijen en hybride warmtepompen. Daarbij zorgt de leverancier bijvoorbeeld dat stroom van thuisbatterijen van huishoudens het net op gaat op momenten dat dit nodig is. Daarbij kan het laden van elektrische auto's geautomatiseerd uitgesteld worden op piekmomenten en bijvoorbeeld 's nachts geladen worden, wanneer er weinig vraag naar stroom is. De financiële vergoedingen die hier tegenover staan, verschillen per leverancier.
De drukte op het elektriciteitsnet is in de winter het grootst, vooral tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds, als veel mensen hun huis elektrisch verwarmen, hun auto opladen of elektrisch koken. Op veel plekken kan het net die drukte niet meer aan.
Eerder dit jaar werd bekend dat vanaf 1 juli huishoudens in Utrecht die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen op een wachtlijst kunnen komen, omdat het stroomnet overvol is. Zo'n zwaardere aansluiting kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een warmtepomp, een laadpaal of een elektrische kookplaat.
Situatie is urgent
"De energietransitie vraagt niet alleen om uitbreiding van het stroomnet, maar ook om slimmer gebruik ervan", legt voorzitter Maarten Otto van Netbeheer Nederland uit. Hij is topman van netwerkbedrijf Alliander. De situatie is volgens hem urgent.
De samenwerking tussen de stroombedrijven ging vorig jaar van start. Toen nog op een vrij kleine schaal, ongeveer 35.000 huishoudens konden toen deelnemen. "Daaruit bleek dat honderden huishoudens bereid zijn hun stroomverbruik te verschuiven, zolang deelname eenvoudig is en financieel loont", stellen de partijen. In het nieuwe project kunnen vele honderdduizenden huishoudens deelnemen.
Op de korte termijn wordt ingezet op 50.000 tot 70.000 huishoudens. "Met deze inzet kunnen de partijen uiteindelijk 255 megawatt aan flexibel vermogen vrijmaken. Dat is vergelijkbaar met het vermogen van een stad zoals Haarlem."