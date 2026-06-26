Hitte houdt nog wat langer aan: 'Maar komende week wordt heel aangenaam'

Met temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden wordt het afzien deze vrijdag. Maar ook zaterdag kan de temperatuur, vooral richting de grens met Limburg, die kant opgaan. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen.

"Dit zijn waardes die we niet iedere dag tegenkomen", beaamde Lafeber op de radio. De hitte blijft vrijdagavond ook nog enige tijd hangen. Dit wordt veroorzaakt door een zogenoemde hittekoepel. "Door dit hogedrukgebied kan de lucht op grote hoogte alleen maar verder verdampen en uitdrogen. Die hittekoepel bevindt zich als een soort deksel boven de atmosfeer. Daarbij schijnt de zon nu volop. In juni hebben we namelijk een heel hoge zonnestand. Zo kan het aardoppervlak maximaal opwarmen." De wind zit ook niet mee, die komt momenteel vanuit het zuiden tot zuidoosten. "Daarmee wordt heel warme lucht aangevoerd."

"Ook zondag wordt het nog broeierig heet."

Overdag geldt code rood, maar voor het eind van deze vrijdag heeft het KNMI ook code geel afgegeven, vanwege verwachte onweersbuien. Het weeralarm geldt voor de periode tussen acht uur 's avonds en twee uur 's nachts. "Maar dat onweer is lokaal hoor", benadrukte Lafeber op de radio. "Ik denk dat het vandaag allemaal wel meevalt." Meer onweersbuien kunnen we volgens hem aan het eind van de zaterdag verwachten. "Dat kunnen echt felle exemplaren zijn, met windstoten, hagel en onweer. Maar ook dat is allemaal zeer lokaal." Zaterdag overdag krijgen we trouwens opnieuw een heel hete dag, met veel ruimte voor de zon. "Ook dan tropische temperaturen tussen de 30 en misschien zelfs weer 38 of 39 graden, tegen de grens met Limburg." Deze extreme temperaturen laten we zondag achter ons. "Maar ook zondag wordt het nog broeierig heet", waarschuwt de weerman van Weerplaza. "Een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat we dan een klamme dag krijgen, al komt de maximumtemperatuur dan uit op 24 tot 28 graden. Al is lokaal 30 graden mogelijk."

Het onweer van zondag gaat de ergste hitte wel verdrijven."