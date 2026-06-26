Individuele gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Someren

De gemeente Someren heeft besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats te maken bij Kempenaar 29. Dit gebeurt op verzoek van een bewoner die niet over eigen parkeerruimte beschikt.

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De gehandicaptenparkeerplaats komt op het parkeerterrein aan de zijkant van Kempenaar 29. Het besluit is genomen na overleg met de politie en voldoet aan de verkeersregels. De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord en een kentekenbord dat specifiek aan het voertuig van de bewoner is gekoppeld.

De gemeente geeft hiermee invulling aan de behoefte van bewoners met een beperking om dichtbij hun woning te kunnen parkeren. Dit draagt bij aan hun mobiliteit en deelname aan het maatschappelijk verkeer. De nieuwe parkeerplaats heeft geen negatieve invloed op de parkeerdruk in de buurt, omdat de aanvrager al gebruik maakt van de bestaande openbare parkeerruimte.