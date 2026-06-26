Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Novaliastraat Someren

De gemeente Someren heeft besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de Novaliastraat, nabij huisnummer 24. Het verkeersbesluit is genomen om een bewoner met een beperking de mogelijkheid te bieden dicht bij de woning te parkeren.

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Een bewoner van de Novaliastraat in Someren heeft een aanvraag gedaan voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats. De gemeente heeft deze goedgekeurd, omdat er rondom het betreffende adres geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar zijn. De aanvrager beschikt over een Europese gehandicapten parkeerkaart en een eigen motorvoertuig, maar heeft geen geschikte parkeergelegenheid op eigen terrein.

De nieuwe parkeerplaats wordt voorzien van een verkeersbord met het kenteken van het voertuig van de aanvrager. Volgens de gemeente draagt deze maatregel bij aan de mobiliteit en zelfstandigheid van bewoners met een beperking. De politie heeft eerder een positief advies uitgebracht over het vaststellen van gehandicaptenparkeerplaatsen.

De aanleg van de parkeerplaats zal naar verwachting geen extra parkeerdruk veroorzaken in de omgeving, omdat de aanvrager al gebruikmaakt van openbare parkeerplaatsen in de buurt.