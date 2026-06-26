Someren verlaagt maximumsnelheid en past fietspaden aan

De gemeente Someren heeft besloten om de maximumsnelheid in het gebied ten oosten van de Zuid Willemsvaart te verlagen naar 60 kilometer per uur en fiets/bromfietspaden aan te passen naar fietspaden.

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In het gebied ten oosten van de Zuid Willemsvaart en de grens met de gemeente Asten wordt de maximumsnelheid teruggebracht naar 60 kilometer per uur. Dit geldt onder andere voor wegen zoals de Kwart voor Twaalf, Langendijk en Teunis Spekbaan. De wijziging is onderdeel van het mobiliteitsplan van de gemeente Someren, waarin deze wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen.

Op de Gezandebaan worden extra maatregelen genomen, zoals het versmallen van de rijbaan en het plaatsen van drempelplateaus, om de snelheid van het verkeer te verlagen. Daarnaast worden de fiets/bromfietspaden langs de Teunis Spekbaan en Gezandebaan omgezet naar fietspaden. Bromfietsers maken voortaan gebruik van de rijbaan. Deze aanpassingen zorgen voor meer uniformiteit in de fietsvoorzieningen tussen Someren-Eind en Heusden en moeten de verkeersveiligheid verbeteren.