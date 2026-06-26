Someren krijgt twee gehandicaptenparkeerplaatsen bij horecazaak

De gemeente Someren heeft besloten twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen bij Boscafé De Soete Inval aan de Bosrandweg. Deze plekken komen direct bij de ingang van de horecagelegenheid.

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De nieuwe parkeerplaatsen zijn bedoeld voor mensen met een beperking, zodat zij makkelijker toegang hebben tot de horecazaak. Momenteel zijn er rondom de locatie geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig.

Door de aanleg verdwijnen twee reguliere parkeerplaatsen, maar er blijven nog 30 plekken over bij de ingang. Op een openbaar parkeerterrein binnen 100 meter afstand zijn daarnaast nog ongeveer 200 parkeerplaatsen beschikbaar. Het belang van mensen met een beperking is door de gemeente zwaarder gewogen dan dat van overige bezoekers.

De politie heeft op 31 maart 2026 advies gegeven over het vaststellen van deze parkeerplaatsen, wat voldoet aan de wettelijke eisen. Het besluit wordt uitgevoerd met verkeersborden en een situatietekening.