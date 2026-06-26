Milieumelding lassen metalen in Hilvarenbeek afgehandeld

De gemeente Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor lassen van metalen aan de Bukkumweg.

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Het gaat om een melding volgens de Wet milieubeheer die betrekking heeft op het lassen van metalen op het adres Bukkumweg 3 B in Hilvarenbeek. De melding is op 27 november 2025 verzonden en door het college van burgemeester en wethouders afgehandeld.