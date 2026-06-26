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Milieumelding lassen metalen in Hilvarenbeek afgehandeld

Vandaag om 09:24

De gemeente Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor lassen van metalen aan de Bukkumweg.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding volgens de Wet milieubeheer die betrekking heeft op het lassen van metalen op het adres Bukkumweg 3 B in Hilvarenbeek. De melding is op 27 november 2025 verzonden en door het college van burgemeester en wethouders afgehandeld.

Tegen deze melding is geen bezwaar- of beroepsprocedure mogelijk. De melding ligt ook niet ter inzage.

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