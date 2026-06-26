Melding onderhoud motoren op Bukkumweg in Hilvarenbeek afgehandeld

De gemeente Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor het onderhouden en repareren van motoren aan de Bukkumweg 3 B.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding op de locatie Bukkumweg 3 B, 5081 CT Hilvarenbeek. De melding heeft betrekking op activiteiten zoals het onderhouden en repareren van motoren. Deze melding is op 27 november 2025 verzonden en afgehandeld onder kenmerk 1064993.

De melding ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.