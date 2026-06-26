Melding opslag diesel en vloeistoffen in Hilvarenbeek afgehandeld

In Hilvarenbeek is een melding afgehandeld voor het opslaan van diesel en andere vloeistoffen in een opslagtank aan de Bukkumweg.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een milieumelding behandeld. De melding betreft het opslaan van diesel en andere vloeistoffen in een opslagtank op het adres Bukkumweg 3 B. De melding werd verzonden op 27 november 2025 en kreeg kenmerk 1064999.

De melding ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen. Dit is een wettelijke procedure bij dergelijke meldingen.