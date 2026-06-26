Defensienota 2026 wordt maandag gepresenteerd op vliegbasis Gilze-Rijen

in Gilze en rijen

De defensienota 2026 wordt maandag 29 juni gepresenteerd op vliegbasis Gilze-Rijen in Rijen. Het evenement duurt van twaalf uur tot vier uur ’s middags.

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Het evenement vindt plaats op Rijksweg 121, binnen het terrein van de vliegbasis. In de nota worden de plannen voor de komende jaren van het ministerie van Defensie toegelicht.

De vergunning voor dit evenement is op 24 juni 2026 verleend. Het ministerie verwacht bezoekers die geïnteresseerd zijn in de toekomstige strategie en activiteiten van Defensie.