Vergunning aangevraagd voor straatbarbecue in Rijen

Er is een vergunning aangevraagd voor een straatbarbecue in de Suze Groenewegstraat in Rijen. Het evenement staat gepland op 26 september 2026, van twaalf uur ’s middags tot tien uur ’s avonds.

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De aanvraag betreft een evenementvergunning volgens de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Tijdens de barbecue zal de Suze Groenewegstraat in Rijen het decor zijn van een buurtbijeenkomst.

Het evenement vindt plaats op een zaterdag en duurt in totaal tien uur, van twaalf uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. Dit soort vergunningen is nodig om ervoor te zorgen dat het evenement veilig en ordelijk verloopt.