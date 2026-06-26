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Golfclub in Molenschot krijgt vergunning voor herinrichting
Vandaag om 09:25
De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het herinrichten van de golfclub aan de Veenstraat in Molenschot. Het besluit is op 24 juni verzonden.
De golfclub aan de Veenstraat 89 in Molenschot mag worden heringericht. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben hiervoor toestemming gegeven. Het tracé op het terrein wordt verlegd en een woonbestemming verschoven.
Het besluit is op 24 juni 2026 verzonden. De aanvraag heeft betrekking op verzoeklocatie 2024090401267.
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