Nieuwe snelfietsroute F629 en verkeersmaatregelen in Dongen

De gemeente Dongen heeft plannen om de snelfietsroute F629 te verbeteren. Dit omvat een nieuwe aansluiting bij de Westerlaan, diverse verkeersmaatregelen en aanpassingen op de Rijensestraatweg.

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De snelfietsroute F629, die Oosterhout, Dongen en Tilburg met elkaar verbindt, wordt aangepakt om fietsers meer comfort en veiligheid te bieden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen het fietspad parallel aan de Westerlaan en de Rijensestraatweg. Op deze nieuwe weg mogen alleen fietsers en bromfietsers rijden.

Daarnaast worden meerdere voorrangsregelingen ingesteld op kruisingen langs de route, waaronder aansluitingen op de Rijensestraatweg. Ook wordt de Rijensestraatweg aangepast vanwege de verbreding van het fietspad. Onder het viaduct bij de Westerlaan krijgt verkeer uit oostelijke richting voorrang, om de veiligheid te waarborgen.

Met deze maatregelen hoopt de gemeente Dongen het fietsgebruik te stimuleren en de leefbaarheid te verhogen. De plannen zijn positief ontvangen tijdens een inloopavond en maken deel uit van een bredere verbetering van snelfietsroutes in Noord-Brabant.