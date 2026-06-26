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Vergunning voor berging in Dongen ingetrokken

Vandaag om 09:30

De gemeente Dongen heeft de vergunningaanvraag voor een berging aan de Achter Wilhelminastraat ingetrokken. Het besluit werd genomen op 22 juni 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag ging over het bouwen van een berging op het perceel Achter Wilhelminastraat 79. De vergunning is ingetrokken en daarmee komt de geplande activiteit te vervallen.

Belangstellenden kunnen de stukken inzien bij de balie Bouwen en Milieu van de gemeente Dongen. Hiervoor is een afspraak nodig via de gemeentelijke website.

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