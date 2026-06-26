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Ingetrokken bouwplan voor woning in Waspik
Vandaag om 09:30
Het plan om een levensloopbestendige woning te bouwen naast de Carmelietenstraat 53 in Waspik is door de aanvrager ingetrokken.
Op 4 mei 2026 werd een vergunning aangevraagd om een woning te bouwen naast de Carmelietenstraat 53 in Waspik. Het perceel staat kadastraal geregistreerd als sectie O, nummer 470.
Het bouwplan omvatte een levensloopbestendige woning en vroeg om toestemming voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. Op 8 juni 2026 heeft de aanvrager besloten de aanvraag in te trekken.
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