Wijzigingen bijstandregels Bladel: woonkostentoeslag vervalt

De gemeente Bladel heeft de regels voor bijzondere bijstand aangepast. Woonkostentoeslagen voor huurders en eigenaren vervallen, en enkele andere artikelen zijn gewijzigd. Het besluit is op 23 juni genomen en treedt direct in werking.

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De beleidsregels voor bijzondere bijstand in Bladel zijn gewijzigd. Zo vervallen de artikelen over woonkostentoeslagen voor huurders en eigenaren, en worden andere artikelen aangepast. Artikel 4.6 over doorbetaling van vaste lasten bij opname in een inrichting krijgt een nieuw nummer.

Verder zijn wijzigingen doorgevoerd in de regels voor kosten van bewindvoering, curatele en mentorschap. Ook is de bijstand voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar aangescherpt: alleen jongeren in een inrichting komen nog in aanmerking, onder specifieke voorwaarden. Tot slot is een typefout gecorrigeerd in de regels voor individuele inkomenstoeslag: de termijn van twee maanden is aangepast naar twaalf maanden.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders op 23 juni en geldt vanaf de dag na de bekendmaking.