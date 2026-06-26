Intrekking aanvraag omgevingsvergunning in Aarle-Rixtel

De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken. Het ging om renovatieplannen aan een woonhuis en sloopwerkzaamheden aan de Kapellaan 1 in Aarle-Rixtel.

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De aanvraag, die op 30 september 2024 werd ingediend, betrof diverse bouwactiviteiten. Zo waren er plannen om een woonhuis te renoveren, het gebruik daarvan te wijzigen, een fabriekshal te slopen en een bijgebouw te bouwen. Ook werd gevraagd om af te wijken van regels in het omgevingsplan.

De intrekking heeft betrekking op een rijksmonument, wat betekent dat het om een gebouw of aangelegd monument gaat dat onder speciale bescherming valt. Het verzoek was geregistreerd onder zaaknummer ZOL-2024-000868.