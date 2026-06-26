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Onderhoud bomen aangevraagd in Hoogerheide
Vandaag om 09:35
In Hoogerheide is een vergunning aangevraagd voor groot onderhoud aan bomen.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben op 16 juni een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om groot onderhoud aan bomen aan de Ossendrechtseweg 60 in Hoogerheide.
De aanvraag is officieel bekendgemaakt op 24 juni 2026. Wat dit onderhoud precies inhoudt, wordt niet nader toegelicht in de melding. Bomenonderhoud kan onder meer bestaan uit snoeien, verwijderen of het behandelen van ziektes.
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