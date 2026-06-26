Vergunning verleend voor nieuw bedrijfsgebouw in Ossendrecht

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor de wijziging van een eerder goedgekeurd bouwplan op bedrijventerrein Driehoeven in Ossendrecht.

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Het gaat om een aangepaste vergunning voor de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw aan de Noordstraat 20 in Ossendrecht. De vergunning is op woensdag 24 juni 2026 verzonden.

Het terrein waar het gebouw komt, ligt op bedrijventerrein Driehoeven. De wijziging betreft een aanpassing van een eerdere vergunning voor hetzelfde project.

De gemeente Woensdrecht heeft dit besluit gepubliceerd vanuit het gemeentehuis in Hoogerheide.