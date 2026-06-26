Omgevingsvergunning aangevraagd voor kappen boom in Hoogerheide

In Hoogerheide is een vergunning aangevraagd om een boom te kappen aan de Onderstal.

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Op het adres Onderstal 48 in Hoogerheide is een aanvraag ingediend om een boom te kappen. De aanvraag is op 22 juni 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van Woensdrecht.

Het gaat om een vergunning voor het kappen van één boom. De aanvraag wordt volgens de normale procedure behandeld.