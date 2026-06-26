Vergunningsaanvraag voor pergola in Cuijk

In Cuijk is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een pergola aan Hazeleger 120.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 23 juni 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor een bouwactiviteit aan Hazeleger 120. Het gaat om het plaatsen van een pergola. Het dossier heeft zaaknummer Z2026-00004170.

De aanvraag wordt volgens de standaard procedure behandeld. Binnen acht weken neemt de gemeente een besluit, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Ingediende aanvragen en eventuele verlengingen van de termijn zijn niet open voor bezwaar.