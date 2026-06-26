Dakkapel gepland aan de Randweg in Sint Anthonis

Er is een vergunning aangevraagd voor een dakkapel aan de Randweg 88 in Sint Anthonis. De aanvraag werd op 23 juni ingediend bij de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van het huis. Het adres van de aanvraag is Randweg 88, 5845CW Sint Anthonis. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een eventuele verlenging is niet mogelijk.