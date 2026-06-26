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ZUIVER Festival 2026 vraagt vergunning aan in Grave
Vandaag om 09:38
Er is een vergunning aangevraagd voor het ZUIVER Festival 2026. Dit evenement staat gepland op zaterdag 22 augustus nabij Stoofweg 4 in Grave.
Het festival heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Land van Cuijk op 3 juni 2026. Het gaat om een evenementenvergunning, een ontheffing voor geluid en een tijdelijke alcoholvergunning.
De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.
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