Beslistermijn verlengd voor mantelzorgwoning in Vierlingsbeek

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een tijdelijk bijgebouw te bouwen aan de Hulder 18 in Vierlingsbeek. Het bijgebouw is bedoeld voor huisvesting in verband met mantelzorg.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn voor deze aanvraag met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag, die op 1 mei 2026 is ontvangen, betreft een tijdelijke woning bij het adres Hulder 18 in Vierlingsbeek.

Het bijgebouw is aangevraagd om mantelzorg mogelijk te maken. Bezwaar maken tegen deze verlenging is niet mogelijk; dat kan pas wanneer er een definitief besluit over de aanvraag is genomen.