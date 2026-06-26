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Mobiel breken van puin bij Ekkersrijt in Son en Breugel
Vandaag om 09:39
Daanen Altforst B.V. heeft gemeld dat het bouw- en sloopafval gaat breken bij Ekkersrijt 2010 in Son en Breugel. Dit gebeurt gedurende twee werkdagen tussen 8 juli en 8 oktober.
Het bedrijf Daanen Altforst B.V. gaat op de locatie Ekkersrijt 2010 in Son en Breugel bouw- en sloopafval mobiel breken. Bij mobiel breken wordt afval met een machine ter plekke fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. De werkzaamheden duren twee dagen en vinden plaats in de periode van 8 juli tot en met 8 oktober 2026.
De melding is gedaan op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit is een kennisgeving waar geen bezwaar tegen kan worden gemaakt.
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