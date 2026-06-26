Evenement Teteringen Loopt Uit: vergunning aangevraagd

Voor het evenement Teteringen Loopt Uit is een vergunning aangevraagd. Het evenement staat gepland van 28 augustus tot en met 30 september op het Willem Alexanderplein in Teteringen.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een evenementenvergunning is op 3 juni 2026 ingediend onder kenmerk Z2026-003981. Het gaat om een lange periode waarin activiteiten gepland zijn, van zes uur 's ochtends op 28 augustus tot elf uur 's avonds op 30 september.

De plannen zijn op dit moment niet ter inzage en er is nog geen besluit genomen over de vergunning. Het evenement zal plaatsvinden op het Willem Alexanderplein in Teteringen.