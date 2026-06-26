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Aanvraag exploitatievergunning Haven 3 in Breda

Vandaag om 09:41

De burgemeester van Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning op Haven 3.

Gevonden voor jou

Op 10 juni heeft de gemeente Breda een aanvraag binnengekregen voor een exploitatievergunning aan Haven 3. Het gaat om een vergunning volgens artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

De aanvraag wordt behandeld door de burgemeester. Belangstellenden kunnen de details van deze en andere vergunningen digitaal opvragen via de website van de gemeente Breda, met vermelding van het kenmerk Z2026-004436.

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