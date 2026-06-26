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Ulvenhout vraagt vergunning aan voor Ulven(h)outdoor evenement
Vandaag om 09:41
Ulvenhout heeft een vergunning aangevraagd voor het evenement Ulven(h)outdoor. Het evenement is gepland van 29 augustus één uur ’s middags tot 30 augustus negen uur ’s avonds aan de Dorpstraat 94.
Het gaat om een aanvraag voor een evenementenvergunning die op 12 juni is ingediend bij de gemeente Breda. De aanvraag betreft een evenement dat eind augustus plaatsvindt in Ulvenhout en waarvoor nog een beslissing moet worden genomen.
De plannen zijn niet openbaar, maar belanghebbenden kunnen binnen twee weken reageren op de aanvraag. Het evenement Ulven(h)outdoor zal plaatsvinden op de locatie Dorpstraat 94, 4851CN Ulvenhout.
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