Navigatie overslaan
Ontdek

Aanvraag exploitatievergunning Haagweg in Breda

Vandaag om 09:41

De burgemeester van Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning op Haagweg 12.

Gevonden voor jou

Op Haagweg 12 in Breda is een exploitatievergunning aangevraagd. Het gaat om een vergunning volgens artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

De aanvraag is op 10 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder kenmerk Z2026-004439. Voor deze locatie wordt toestemming gevraagd voor activiteiten die vallen onder de exploitatievergunning.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Breda

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.