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Aanvraag exploitatievergunning Haagweg in Breda
Vandaag om 09:41
De burgemeester van Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning op Haagweg 12.
Op Haagweg 12 in Breda is een exploitatievergunning aangevraagd. Het gaat om een vergunning volgens artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
De aanvraag is op 10 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder kenmerk Z2026-004439. Voor deze locatie wordt toestemming gevraagd voor activiteiten die vallen onder de exploitatievergunning.
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