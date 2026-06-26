Legaliseringsaanvraag kamerverhuur Melkweg Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag ingediend om het gebruik van een pand aan de Melkweg te legaliseren voor kamerverhuur van vier kamers.

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Op 24 juni 2026 heeft de gemeente Eindhoven een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het pand aan de Melkweg 82, waar het gebruik is gewijzigd naar kamerverhuur voor vier kamers. Met deze aanvraag wil de eigenaar dit gebruik officieel laten vastleggen.

De vergunning is momenteel uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag.