Besluit: steiger met bouwschutting Demer Eindhoven afgewezen

De aanvraag voor een steiger met bouwschutting op de Demer in Eindhoven is afgewezen. Het besluit is op 24 juni verzonden en ligt ter inzage in het Stadhuis.

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Het ging om een aanvraag voor een flitsvergunning om een steiger en bouwschutting te plaatsen op het adres Demer 17A. De aanvraag is door de gemeente buiten behandeling gesteld.

Inwoners kunnen het besluit bekijken op het Inwonersplein van het Stadhuis in Eindhoven. De stukken liggen daar ter inzage tot het einde van de termijn voor bezwaar of beroep.